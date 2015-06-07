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بالفيديو.. سرقة 10 غوايش وسلسلة و50 ألف جنيه من محل ذهب بسوهاج

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بالفيديو.. سرقة 10 غوايش وسلسلة و50 ألف جنيه من محل ذهب بسوهاج بالفيديو.. سرقة 10 غوايش وسلسلة و50 ألف جنيه من محل ذهب بسوهاج
كشفت كاميرا محل مصوغات ذهبية بدائرة مركز شرطة أخميم واقعة قيام منتقبة بسرقة مصوغات من المحل بمساعدة آخرين، بالإضافة إلى سرقة مبلغ 50 ألف جنيه.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد تقدم صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز ببلاغ مرفق به مقطع يتضمن قيام منتقبة بسرقته.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والرائد أحمد شوقى زيدان بتقدم صاحب محل مصوغات ذهبية ببلاغ لمركز الشرطة يفيد بقيام سيدة منتقبة بمعاونة آخرين بسرقة عدد 10 غوايش وسلسلة ذهبية ومبلغ 50 ألف جنيه بمساعدة آخرين، وأشار المبلغ أنه ذهب لقضاء حاجته تاركا أحد الصبيان بالمحل، والذين قام مرتكب الواقعة باستدراجه وارتكاب واقعتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 6796 جنح مركز شرطة أخميم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالبحث والتحرى فى الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط المتهمين مرتكبى الواقعة وجارى العرض على النيابة لتتولى التحقيق.

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مصر 365

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