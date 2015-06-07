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بالصور..محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض السلع الغذائية بمركز شباب الشيخ زايد

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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مساء اليوم يرافقه عدد كبير من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة، بافتتاح المعرض المخصص لبيع جميع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم من الياميش والمكسرات بالإضافة إلى الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجاتها بأسعار مخفضة للجمهور تقل عن مثيلاتها فى السوق المحلى بنسب تتراوح من 25 إلى 30 % .
>المحافظ يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية -اليوم السابع -6 -2015
>

المحافظ يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية

وجاء ذلك بالتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية والتجارة الداخلية التى أعدت خطة تنفيذية لتنظيم وإقامة المعرض بمركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث ويستمر المعرض مفتوحا على مدى أيام الشهر الكريم لطرح وبيع كافة السلع بأسعار مخفضة من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين .

يتفقد أنواع السلع الموجودة بالمعرض -اليوم السابع -6 -2015
>

يتفقد أنواع السلع الموجودة بالمعرض

ويشارك فى المعرض أكثر من 40 شركة وتاجر لبيع مختلف السلع التى تتميز بجودة المعروض منها .

وأكد محافظ الإسماعيلية على أن المحافظة تقيم هذه المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها من أجل تطبيق وتفعيل خطة الدولة فى توفير الأمن الغذائى لجميع المواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار والعمل على تلبية احتياجات المواطنين .

رافق المحافظ خلال الافتتاح محمد رمضان رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث وأكرم الشافعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ومديرى العموم لمديريات الزراعة والصحة والطب البيطرى والقوى العاملة والشباب والرياضة .

أسعار الطماطم ب 150 قرشا للكيلو -اليوم السابع -6 -2015
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الطماطم ب 150 قرشا للكيلو

يتفقد يسال عن أسعار البطاطس -اليوم السابع -6 -2015
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يتفقد يسال عن أسعار البطاطس

يتفقد شادر اللحوم -اليوم السابع -6 -2015
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يتفقد شادر اللحوم

يسأل التجار عن أسعار البلح والياميش -اليوم السابع -6 -2015
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يسأل التجار عن أسعار البلح والياميش

حوار بين المحافظ والتجار بالمعرض -اليوم السابع -6 -2015
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حوار بين المحافظ والتجار بالمعرض

يتفقد انواع العصائر -اليوم السابع -6 -2015
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يتفقد انواع العصائر

يطالب الجزارين بعدم رفع الأسعار فى شهر رمضان -اليوم السابع -6 -2015
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يطالب الجزارين بعدم رفع الأسعار فى شهر رمضان


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مصر 365

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