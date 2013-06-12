7 نصائح لاختيار لباس البحر المناسب

ها قد حان موسم البحر والتمتع برياضة السباحة. ومع كل موسم جديد تأتينا مجموعة من ملابس السباحة التي تتميز بتصاميمها الرائعة وألوانها الساحرة. فإذا كنت تشعرين بالتردّد أو الحيرة في تحديد القطعة المناسبة لك، ما عليك سوى اتباع هذه النصائح واختيار لباس البحر الذي يليق بشكل جسمك.

1- إذا كان حجم صدرك كبيراً ننصحك باختيار القصّات التي تزينها الأشرطة العريضة أما إذا كان حجمه صغيراً فإن التصاميم المزوّدة بأشرطة رفيعة هي الخيار الأنسب لك.

2- إذا أردت أن تمنحي صدرك الصغير بعض الحجم الزائد، ننصحك باختيار حمالات الصدر بقصة الـPush-Up أو تلك المزينة بالكشكش.

3- إذا كانت معدتك بارزة وأردت إخفاءها تجنبي ملابس السباحة ذات الخصر المنخفض واختاري تلك المرفقة بسراويل ذات خصر عال أو المؤلفة من قطعة واحدة.

4- لإخفاء عرض الأوراك، تجنبي ملابس السباحة التي تزينها الربطات من الأطراف أو تلك المؤلفة من شورت.

5- إذا أردت الحصول على ساقين ممشوقتين اختاري ملابس السباحة التي تتألف من سروال عال عند الوركين لأنه يجعل الساقين تبدوان أطول وأنحف.

6- إذا كنت تتمتعين بمؤخرة صغيرة ومسطحة، ننصحك باختيار سروال منخفض عن الخصر أو مزيّن بالكشكش او النقشات على اختلافها.

7- إذا كانت مؤخرتك ممتلئة اختاري ملابس البحر المؤلفة من قطعة واحدة.