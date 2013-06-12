أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

7 نصائح لاختيار لباس البحر المناسب

Google+ Print
7 نصائح لاختيار لباس البحر المناسب 7 نصائح لاختيار لباس البحر المناسب

ها قد حان موسم البحر والتمتع برياضة السباحة. ومع كل موسم جديد تأتينا مجموعة من ملابس السباحة التي تتميز بتصاميمها الرائعة وألوانها الساحرة. فإذا كنت تشعرين بالتردّد أو الحيرة في تحديد القطعة المناسبة لك، ما عليك سوى اتباع هذه النصائح واختيار لباس البحر الذي يليق بشكل جسمك.
1- إذا كان حجم صدرك كبيراً ننصحك باختيار القصّات التي تزينها الأشرطة العريضة أما إذا كان حجمه صغيراً فإن التصاميم المزوّدة بأشرطة رفيعة هي الخيار الأنسب لك.
2- إذا أردت أن تمنحي صدرك الصغير بعض الحجم الزائد، ننصحك باختيار حمالات الصدر بقصة الـPush-Up أو تلك المزينة بالكشكش.
3- إذا كانت معدتك بارزة وأردت إخفاءها تجنبي ملابس السباحة ذات الخصر المنخفض واختاري تلك المرفقة بسراويل ذات خصر عال أو المؤلفة من قطعة واحدة.
4- لإخفاء عرض الأوراك، تجنبي ملابس السباحة التي تزينها الربطات من الأطراف أو تلك المؤلفة من شورت.
5- إذا أردت الحصول على ساقين ممشوقتين اختاري ملابس السباحة التي تتألف من سروال عال عند الوركين لأنه يجعل الساقين تبدوان أطول وأنحف.
6- إذا كنت تتمتعين بمؤخرة صغيرة ومسطحة، ننصحك باختيار سروال منخفض عن الخصر أو مزيّن بالكشكش او النقشات على اختلافها.
7- إذا كانت مؤخرتك ممتلئة اختاري ملابس البحر المؤلفة من قطعة واحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي