بالفيديو - برشلونة على عرش أوروبا .. حصد الثلاثية التاريخية بإسقاط يوفنتوس

تُوج برشلونة بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على يوفنتوس 3-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما على الملعب الأوليمبي في مدينة برلين يوم السبت.

وحصد برشلونة الثلاثية بجمعه الدوري الإسباني وكأس الملك قبل ختام الموسم باللقب الأقوى .. دوري أبطال أوروبا.

افتتح إيفان راكيتيتش التسجيل في الدقيقة الرابعة. وتعادل ألفارو موراتا في الدقيقة 55.

وخطف لويز سواريز الثاني في الدقيقة 68 الذي رجح كفة برشلونة نحو البطولة التي طالما حلم بالمشاركة فيها.

ومن مرتدة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل نيمار الهدف الثالث. وحصد برشلونة اللقب الخامس في تاريخه الذي بدأ بأول ألقابه عام 1992.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي يحقق فيها فريقا الثلاثية مرتين. إذ حصدها برشلونة مرة من قبل عام 2009 تحت قيادة بيب جوارديولا.

وخسارة يوفنتوس جعلته أكثر الأندية عبر التاريخ تحصد المركز الثاني برصيد ست مرات ويليه بايرن ميونيخ وبنفيكا وكلاهما خمس مرات في الوصافة.

بداية سريعة

ومن سحر نيمار نجح في اختراق دفاع يوفنتوس مرر بينية إلى إنيستا في أول هجمات برشلونة. مهدها الرسام إلى راكيتيتش الذي سجل بيساره مُحرزا ثاني أهدافه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع البلوجرانا. (شاهد الهدف)

وبات راكيتيتش ثاني كرواتي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ماريو ماندزوكيتش مهاجم بايرن ميونيخ في 2013 ضد بروسيا دورتموند.

وكاد داني ألفيش أن يضاعف النتيجة لولا براعة جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس الذي منع تصويبة برد فعل رائع. (شاهد الفرصة)

وفي الدقيقة 40 انطلق نجوم برشلونة ميسي ونيمار وسواريز نحو مرمى بوفون وهددوه بتصويبتين الأولى مرت بجوار القائم والثانية تعملق فيها الحارس المخضرم.

وظهر يوفنتوس بتصويبات من خارج المنطقة فقط. واحدة من موراتا وأثنين من ماركيزيو ولم تصل سوى كرة واحدة في منتصف مرمى تير شتيجن أمسكها بثبات قبل نهاية الشوط الأول. (شاهد التصويبة)

إنذار كاذب

مع بداية الشوط الثاني وجه برشلونة رسالة قوية إلى يوفنتوس مفادها أن الثاني سيأتي حتما بسبب هجمات سريعة مظمة. لكنه كان إنذارا كاذبا.

كانت الأولى في الدقيقة 49 من مرتدة لأربع لاعبين ضد أثنين من دفاع يوفنتوس. مررها راكيتيتش إلى سواريز سدد بسن الحذاء لكن بوفون حولها لركنية. (شاهدها)

وفي الدقيقة 51 ينطلق ليونيل ميسي ويصنع ثنائية مع نيمار ثم سواريز ثم ميسي ويصوب أعلى العارضة. (شاهدها)

وعكس سير الهجمات نحو مرمى بوفون. مرر ماركيزيو كرة بالكعب بشكل رائع إلى ستيفن ليشتيتشينر الذي أرسل عرضية إلى كارلوس تيفيز سدد وارتدت من تير شتيجن إلى المتابع موراتا وأدرك التعادل.

ميسي حاضر

وأعلن ميسي عن ظهوره الرسمي في المباراة من خلال انطلاقة وسط دفاعات يوفنتوس تسببت في هدف برشلونة الذي حمل النجم الخامسة.

وفي الدقيقة 69 راوغ ميسي أكثر من لاعب وسدد بيسراه صدها بوفون لكن متابعة من سواريز أدرك بها أول أهدافه في أول نهائي يصل إليه مع برشلونة. (شاهد الهدف)

وكاد نيمار أن يضاعف النتيجة برأسية سكنت الشباك بالفعل وانطلق فرحا. لكن إشارة من مساعد الحكم بلمسة يد ضد الساحر البرازيلي حرمت برشلونة من الهدف الثالث في الدقيقة 72. (شاهد الهدف الملغي)

وحاول برشلونة مضاعفة النتيجة لكن جيرارد بيكيه رفض هدية من راكيتيتش وسدد بعد الانفراد بالسماء.

ومن جملة مرتدة سريعة لبرشلونة في الوقت بدل الضائع بطلها ميسي وبيدرو الذي صنع الهدف لنيمار وسجل في الشباك.

بعد الثالث انطلقت صافرة الحكم التركي كونيت شاكير ومعها حصد برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا ومعها انفجرت دموع أندريا بيرلو نجم وسط يوفنتوس.

شاهد أهداف المباراة

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