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افتتاح أكبر متاجر "شانيل" اليوم في لندن

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افتتاح أكبر متاجر "شانيل" اليوم في لندن افتتاح أكبر متاجر "شانيل" اليوم في لندن

بعد حوالي 15 شهراً على العمل لإنجازه، يفتتح متجر "شانيل" الجديد أبوابه في مدينة لندن، اليوم، وتحديداً في شارع "158-159 نيو بوند" 158-159 New Bond. ويعتبر هذا المتجر الأكبر للعلامة الفرنسية حيث يمتد على مساحة تقارب الـ1170 متراً مربعاً. وقد تميزت الهندسة الداخلية، التي قام بها بيتر مورينو Peter Morino، وهو الاسم الذي لطالما استعانت به الدار لافتتاح متاجرها في العالم، تميزت بعراقة تشبه عراقة الدار، عكست أجواء "كوكو شانيل" بامتياز. وسيتضمن المتجر المؤلف من ثلاثة طوابق كل إبداعات المصمم كارل لاغرفيلد من ألبسة جاهزة وإكسسوارات بالإضافة الى المجوهرات الراقية ومستحضرات التجميل والعطور. فهل ستقصدين متجر "شانيل" في لندن؟

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سيدتي