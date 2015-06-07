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دراسة تحذر من تناول الطعام قبل النوم لتجنب الإرهاق المفرط وزيادة الوزن

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دراسة تحذر من تناول الطعام قبل النوم لتجنب الإرهاق المفرط وزيادة الوزن دراسة تحذر من تناول الطعام قبل النوم لتجنب الإرهاق المفرط وزيادة الوزن
نتائج جديدة وهامة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بشأن إحدى الوسائل الفعالة للغاية للحد من الشعور بالإرهاق والتعب المفرط الناجم عن قلة النوم.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن الصيام وعدم تناول الطعام قبل الخلود إلى النوم يساهم بفاعلية كبيرة فى الحد من الشعور بالإرهاق الناجم عن قلة النوم، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وأكد الباحثون أن الامتناع تماماً عن تناول الطعام يساهم أيضاً فى تعزيز أداء الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم خلال الاختبارات العقلية، وكشفت النتائج أنهم تفوقوا على الأشخاص الذين قاموا بتناول الوجبات الخفيفة قبل النوم مباشرة.

وأضافت الدراسة التى شملت 44 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 21 و50 عام، أن عدم الحصول على القدر الكافى من النوم يساهم فى زيادة السعرات الحرارية التى يتناولها الأشخاص بمقدار 500 سعر حرارى، وأكد الباحثون أن الصيام عن الطعام قبل النوم يساهم فى الوقاية من الإصابة بفرط الوزن، وكما يقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس من شهر يونيو الجارى.

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مصر 365