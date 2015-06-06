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يارا تغني لمريضة بالايدز

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يارا تغني لمريضة بالايدز يارا تغني لمريضة بالايدز

السبت 06-06-2015 13:55

انتهت المطربة اللبنانية يارا من تسجيل تتر مسلسل "زواج بالإكراه"، الذي تقوم ببطولته زينة، وتجسّد فيه شخصيّة فتاة تصاب بمرض الإيدز وتواجه نظرات مهينة من المجتمع.

ويُشارك في بطولة العمل، الذي كتب قصّته أكرم مصطفى، والذي يتكوّن من 60 حلقة الفنانون: أحمد فهمي وفرح يوسف وجيهان عبد العظيم، على أن يكون الإخراج لإيمان حداد.

تتر مسلسل "زواج بالإكراه" من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع أحمد إبراهيم.

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