لماذا قاطع المصورون إبتسام تسكت في الحفل الذي جمعها بدنيا بطمة وفدوى المالكي في "موازين"؟

تبدّل موعد المؤتمر الصحفي في مهرجان "موازين" للفنانات الشابات المغربيات دنيا بطمة وفدوى المالكي وإبتسام تسكت عن موعده الأساسي من الثالثة بتوقيت المغرب إلى الرابعة من بعد ظهر أمس، بسبب تأخر وصول الفنانة دنيا بطمة القادمة من بيروت بعد تسلم جائزة الـ "موركس دور" عن أفضل فنانة عربية. وقد بدأ المؤتمر من دون دنيا التي وصلت المؤتمر بعد مرور عشر دقائق من بدئه. وكان لفدوى المالكي حصة الأسد في طرح الأسئلة عليها حيث كانت إجاباتها مطوّلة ما جعل من إبتسام تسكت تصمت تارة رافعة نظرها عالياً وتارة تنظر إلى فدوى المالكي التي وجه إليه سؤال: أين هي اليوم من جيل الفنانين الشباب، فأجابت أنها موجودة بأغانيها وبلونها الغنائي. أما إبتسام تسكت ورداً على سؤال كم يخدمها جمالها الذي يشبه إلى حد بعيد جمال الفنانة هيفاء وهبي وإن كانت ستغني من أغنيات هيفاء فقالت:" أنا أشبهها بالشكل فقط. ولكنني مختلفة عنها فنياً"، مضيفة أنها لا تغني أغاني استعراض وأنها قد استأذنت الفنانة أحلام لكي تغني في حفلها في "موازين" أغنيتها "قول عني ما تقول". أما دنيا بطمة فاعتذرت عن تأخرها في الوصول. وقالت رداً على أحد الأسئلة عن علاقتها بالفنانة حلا الترك إبنة زوجها محمد الترك:" أنا وحلا الترك نكنّ لبعضنا البعض نفس مشاعر المحبة. وأتعامل معها ومع أخوتها كأنهم أبنائي". وعن علاقة فدوى المالكي بالفنانة نوال الكويتية قالت:" تعرفت إلى الفنانة نوال الكويتية في مهرجان الجنادرية وهي من رشّحت حينها إسمي للمشاركة في المهرجان مضيفة:" لي الشرف بأن ألتقيها في "ديو" غنائي إذا توفرت الظروف لذلك". أما دنيا بطمة ورداً على سؤال إن كانت بعد زواجها من محمد الترك قد نسيت بلدها قالت:" أنا مغربية وأفتخر لهذا ولن أنسى لا أهلي ولا بلدي".

ماذا جرى في الحفل؟

تأخرت إطلالة إبتسام تسكت في الحفل الذي جمعها بدنيا بطمة وفدوى المالكي من التاسعة إلا ربع إلى الساعة العاشرة. وقد قدم مذيع الحفل إبتسام ولكنها لم تصعد المنصة خاصة أن الفرقة الموسيقية كانت قد بدأت العزف. ثم توقفت الفرقة عن العزف. وجلس العازفون ينتظرون قدوم ابتسام لغاية العاشرة تماماً حيث صعدت المسرح تزامناً مع رفض الصحافة المغربية تصوير حفلها لأنها تأخرت عن موعدها. وأداروا كاميراتهم عن المسرح حيث تقف وحولوها باتجاه الجمهور. وجلس المصورون على الأرض اعتراضاً لتصرفها. ومع هذا لم توجه ابتسام رسالة إعتذار عن سبب تأخرها. فغنت دون تصوير من مصوري التلفزيون المدعوين لتغطية المهرجان. بدأت إبتسام حفلها وهي تحيي "فانزها". وتقول لهم:" أنتم أحلى "فانز". وراحت ترقص وتغني على المسرح وجمهورها يردّ عليها. قدمت في حفلها ثلاث أغنيات بدلاً من 5 أغاني وذلك بسبب تأخرها. ولم يتسن لها غناء أغنية أحلام "قول عني ما تقول". وخرجت إبتسام عن المسرح معصبة. بعد ذلك صعدت فدوى المالكي مرحّبة بالجمهور والفرقة الموسيقية وبالصحافة الموجودة. وغنت خمس أغاني من أغنياتها وسط حضور وتصفيق لصوتها الشجي. لكن نجمة الحفل كانت الفنانة دنيا بطمة التي صدح صوتها وسط تصفيق الجمهور وانتظارهم لها لغاية الحادية عشرة حيث غنت دنيا أغنياتها الخاصة وغنت الراي وأغاني مغربية. وقد نهض الجمهور بمعظمه يرقص على إيقاع أغنياتها وخاصة الأغاني الخليجية. وقد سميّ حفل دنيا بطمة في مهرجان "موازين".