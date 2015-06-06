والدة ليوناردو دي كابريو: ريهانا أسوأ امرأة أقام ابني علاقة معها

كشفت مجلة Ok الأمريكية عن أنّ Irmelin Indenbirken والدة النجم العالمي Leonardo DiCaprio التقت معظم حبيباته اللواتي واعدهنّ في السنوات الماضية، فلم تجد أيّ شيء إيجابي لتقوله عنهنّ.

وأشار مصدر مقرب من النجم إلى أنّ السيدة Irmelin لم تحبّ أيّاً من أولئك النساء، خصوصاً Rihanna، التي راجت إشاعات بشأن علاقة بينها وبين دي كابريو في كانون الثاني من العام الجاري.

وقالت Indenbirken إنّ Rihanna هي أسوأ امرأة أقام ابنها علاقة معها، بسبب نمط حياتها الصاخب والمجنون وغير المسؤول بتاتاً، مؤكدة أنها لن تكون راضية أبداً إذا أخذت علاقتهما منحى جدياً.

وذكر المصدر أن أمّ Leonardo تتجاهل أخطاء ابنها وتعتقد أنّ كل ما ينقصه هو أميرة ذات تربية حسنة، تعطيها حفيدة تنتظرها منذ سنوات طويلة.

وأقرّ المصدر بأنّ إيندنبيركن أحبت العارضة Bar Refaeli فقط يوم كانت على علاقة بابنها.

يُشار إلى أنّ Rihanna التي تتشارك مع Leonardo DiCaprio بطولة فيلمها الجديد، نفت قيامها بمواعدة الفنان الشاب، وقالت: "يجب أن تبقى بعيداً وبمنأى عن كلّ ما يُقال ويُشاع، لأنّ هذه الأخبار ستضلّلك في كل مرّة ستستمع إليها"، إلا أنّ جميع المعطيات تنفي كلامها.

ريهانا تُشارك حبيبها ليوناردو دي كابريو بطولة فيلمه الجديد