بالفيديو تامر أمين يهاجم فساتين هيفا ومايا:فساد أخلاقي

حلّ الإعلامي تامر أمين ضيفاً على منى عبد الوهاب في برنامجها "مصارحة حرة" مساء أمس، وتطرّق في حديثه إلى فساتين هيفا وهبي ومايا دياب وعُريهما.

وحين وجّهت منى سؤالاً لتامر عن سبب انتقاده المستمرّ لفساتين اللبنانيّتين هيفا وهبي ومايا دياب، وهما امرأتان لا يُجدي الخوض في عرضيهما وسمعتهما، قال تامر متسائلاً: "وهل لأنهن نساء لا يجب انتقادهم فلا تعد ملابسهن حرية شخصية على الإطلاق بل ما يحدث هو فساد أخلاقي".

وأضاف تامر أنّ هناك قانون في البلد من الممكن أن تلجأ إليه المتضرّرة من انتقاده، وأن تُقدّم بلاغاً إلى النائب العام ضدّه.

وتطرق تامر للحديث عن سبب عدائه للراقصات في برنامجه بشكل دائم قائلاً إنه على المستوى الشخصيّ لا يحبّ الرقص الشرقي خاصّة إذا كانت الراقصة ترتدي لباساً عارياً أكثر من اللازم، لأنّ هذا لا يُعدّ فناً بل الفنّ الحقيقي في رأيه هو الرقص في فرقة رضا والفنون الشعبية.

وعن سبب هجومه على فيفي عبده لتقديمها برنامج"5 امواه"، قال إنه ليس لديه موقف ضد فيفي بقدر ما يرفض أن تجلس راقصة على مقعد الإعلامي فمكانها هو المسرح، موضحاً أنّ ما تقدّمه برنامج وسيدخل البيوت فلا بدّ إذن من أن يتمّ اختيار اسم محترم له.

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