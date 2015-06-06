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بروس جينير... مصدر إلهام المتحولين جنسياً عبر تويتر

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السبت 06-06-2015 14:59

بعد البلبلة الكبيرة التي أثارها تحوّل النجم العالمي Bruce Jenner بشكل رسمي إلى أنثى تُدعى Caitlyn Jenner. وبما أنّ الظهور الأول له بعد التحوّل كان على غلاف مجلة Vanity Fair، أطلق عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي هاشتاغ #MyVanityFairCover، لتشجيع المتحولين جنسياً على التحلّي بالشجاعة والإعلان عن هذا الأمر بكلّ وضوح وشفافيّة.
وبالفعل، نشر بعض الأشخاص من مجتمع المتحوّلين جنسياً صوراً لهم عبر تويتر مستخدمين الهاشتاغ المعتمد، وعلّقوا على صورهم بعبارة: Call me…. أي نادوني بـ ....
وكشفت مجلة Telegraph عن أنّ الهاشتاغ أطلق من قبل Crystal Frasier و Jenn Dolari، اللتين شكّل لهما Bruce مصدر إلهام وقوة.
وغردت Dolari بعد رؤية Caitlyn على غلاف المجلة: أين غلاف Vanity Fair الخاصّ بي؟
وقالت الفتاتان إنّ الكثير من المتحولين والمتحولات جنسياً يتمنون الإفصاح عن هويتهم الجديدة التي تشعرهم بالراحة، إلا أنّ المجتمع "المزيف" لا يمنح هذه الفرصة إلا للأثرياء والنجوم والمشاهير والأوفر حظاً.
يُشار إلى أنّ Bruce Jenner البالغ من العمر 65 عاماً، والحائز على ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1976، سعيد جداً بعد تخلّصه من الصراع الطويل الذي عاشه طوال الفترة الماضية، كما أنه راض ٍ بشكل تام عن مظهره الجديد المفعم بالأنوثة والحيوية والجمال.

بالفيديو: الكلب "Stewie" أول من توقع تحول بروس جينير عام 2009

 

 

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