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نقولا الأسطا: أغنياتي جميلة والعمل الجيد يفرض نفسه‎

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نقولا الأسطا: أغنياتي جميلة والعمل الجيد يفرض نفسه‎ نقولا الأسطا: أغنياتي جميلة والعمل الجيد يفرض نفسه‎

السبت 06-06-2015 19:45

أكد الفنان نقولا الأسطا أنه "تربى على أغنيات الفنان الراحل زكي ناصيف". وقال على هامش رسيتال غنائي:
"اشتقنا كتير للفنان ناصيف"، مشيراً إلى أنّ "هؤلاء الأولاد يغنّون بشكل جيّد"، معرباً عن أمله أن يحفظ الجديد في هذا العصر الأغاني الجميلة فقط.
ولفت نقولا في حديثه لـ"سيدتي نت" إلى أنّ "استهلاك الأغنية في عصرنا الحالي بات سريعاً، وهذا العصر سيظلم الأشياء الجميلة و تاريخ لبنان".
وعن أغنيته الأخيرة "هذه قصتنا" التي تلاقي صدى واسعاً، قال: "بكلّ تواضع، أغنيتي جميلة. والعمل الجميل يفرض نفسه".

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سيدتي