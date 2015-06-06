الداخلية: ارتفاع عدد شهداء الشرطة منذ ثورة 25 يناير إلى 653 شهيدا

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إنه باستشهاد أمين الشرطة بمحافظة الغربية أثناء تعامله مع جسم غريب، يرتفع عدد شهداء الشرطة منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن إلى 653 شهيداً.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى، قد أوضح أن مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا مساء اليوم السبت، بحدوث انفجار داخل مزرعة بكفر ميت حواى، التابعة لمركز السنطة، وهروب شخصين مصابين، وثالث بواسطة سيارة ملاكى من موقع الانفجار.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمنى فى بيان له: "انتقلت الأجهزة وقوات الحماية المدنية وبتمشيط المنطقة عُثِرَ بداخل المزرعة على أدوات ومواد لتصنيع العبوات الناسفة، وبعض الأجسام الغريبة، مع سيارة نصف نقل خارج المزرعة، وأثناء تعامل أمين الشرطة محمود محمد الشافعى من قوة الحماية المدنية مع بعض الأجسام الغريبة، انفجرت إحداها، وأسفرت عن استشهاده".