أخبار مصر للساعة 10.. الأمن يفجر 50عبوة ناسفة ويحبط محاولات إرهابية بسيناء

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها، نجاح قوات الأمن بشمال سيناء، فى تفجير 50 عبوة ناسفة، بمناطق متفرقة جنوبى الشيخ زويد زرعها مسلحون، خلال عمليات أمنية موسعة للقوات، شملت مناطق؛ العريش، ورفح، والشيخ زويد، فضلاً عن إحباط 3 محاولات لعناصر مسلحة، للهجوم على قوات الأمن.

كما تابع اليوم السابع، عثور الأجهزة الأمنية بالغربية على كميات كبيرة من العبوات الناسفة ومواد التصنيع ومواد شديدة الانفجار داخل ثلاجات لتبريدها خشية ارتفاع حرارتها والتى قد تتسبب فى انفجار.

وعلى مدار الساعات الماضية، قدم "اليوم السابع" تغطية لإضراب المحامين فى القاهرة ومختلف المحافظات، تنفيذاً لقرار النقابة العامة، وإعلان سامح عاشور نقيب المحامين إحالة المخالفين لقرار الإضراب لمجلس تأديب، وذلك بعد أيام من تعدى ضابط على محام فى دمياط. وفيما يلى موجز أخبار العاشرة مساء:

الأمن ينجح فى تفجير 50 عبوة ناسفة وإحباط 3 محاولات استهداف قوات بسيناء

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ألمانيا وبريطانيا ترسلان سفناً حربية لإنقاذ ألفى مهاجرعالقين بالمتوسط

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الداخلية: استشهاد أمين الشرطة جاء أثناء تعامله مع جسم غريب بالسنطة

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الداخلية: ارتفاع عدد شهداء الشرطة منذ ثورة 25 يناير إلى 673 شهيدا

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"واتس آب اليوم السابع": الإخوان يعتدون على المارة بمدينة نصر

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بالفيديو.. "الصحة": زيارة محلب لمعهد القلب بإمبابة ليست مفاجئة

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رسميا.. الأمم المتحدة تعلن عقد محادثات جنيف عن الأزمة اليمنية 14 يونيو

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لجنة سد النهضة تجتمع فى القاهرة 17 و18 و19 الشهر الحالى

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البحرية المصرية تستقبل وحدات روسية للمشاركة فى تدريب "جسر الصداقة 2015"

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إطلاق صافرات الإنذار مع سماع دوى انفجار جنوب إسرائيل

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بالصور.. مدير أمن الغربية يكتشف مواد ناسفة فى ثلاجة بمصنع المتفجرات

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ثورة جديدة فى علاج السرطان تنهى عصر الكيماوى خلال 5 سنوات ونفس الشيشة الطويل يحوى 100 ضعف سموم السجائر ودواء جديد يعالج سرطان الرئة

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بالفيديو.. برشلونة يتقدم على يوفنتوس بهدف راكيتيتش فى نهائى دورى الأبطال

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>بالفيديو.. محامى يشعل النار فى صورة وزير الداخلية :”دا الرد على اللى يعتدى على المحامين”

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>بالفيديو.. فى جولة مفاجئة..محلب يتفقد معهد القلب بإمبابة ويهدد بإقصاء المقصرين

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موجز الاقتصاد.. وزير التخطيط يعلن تسوية مديونية "ماسبيرو" خلال أسابيع

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أخبار مصر للساعة1.. المحامون يبدأون الإضراب.. وعاشور: إحالة المخالف للتأديب

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موجز الصحافة المحلية.. تعديل وزارى مرتقب يشمل "المجموعة الخدمية"

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أخبار مصر العاجلة.. استشهاد فرد أمن فى انفجار عبوة بورشة متفجرات بالغربية

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