أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبدع وتتألق في الغناء أغنية " إنت " -
أهداف مباراة شتوريل وبنفيكا فى إياب نصف نهائى كأس البرتغال 3/3 -
تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» -
فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس -
هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية -
«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي -
شاهد.. لاعب نابولي يسجل هدف تاريخي في شباك يوفنتوس -
مساء dmc -أهم تصريحات الرئيس السيسي في لقاؤه مع مجموعة من المسئولين السياسيين والعسكريين بمقر إقامته -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: تغيير طاقم تصوير حوارات الرئيس.. و4 شباب يحاورونه اللقاء المقبل

Google+ Print
مصادر: تغيير طاقم تصوير حوارات الرئيس.. و4 شباب يحاورونه اللقاء المقبل مصادر: تغيير طاقم تصوير حوارات الرئيس.. و4 شباب يحاورونه اللقاء المقبل
كشفت مصادر مطلعة، أنه تم تغيير طاقم إخراج وتصوير حوارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الشهرية، وتم تأجيل حديثه الشهرى للشعب، والمقرر إذاعته الاثنين المقبل، للاستعانة بطاقم فنى جديد بشكل مختلف.

وأضافت المصادر فى تصريحات، أنه تمت الاستعانة بأربعة شباب لمحاورة الرئيس، وهم، المذيعة الشابة إيمان الحصرى مذيعة برنامج "90 دقيقة"، وأحمد الطاهرى أحد شباب الإعلاميين، بجانب طالب فى الثانوية العامة، وفتاة كفيفة من المتفوقات.


>- بالفيديو.. السيسى يحمل طفلا من أبناء الجالية المصرية فى المجر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار