مصادر: تغيير طاقم تصوير حوارات الرئيس.. و4 شباب يحاورونه اللقاء المقبل

كشفت مصادر مطلعة، أنه تم تغيير طاقم إخراج وتصوير حوارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الشهرية، وتم تأجيل حديثه الشهرى للشعب، والمقرر إذاعته الاثنين المقبل، للاستعانة بطاقم فنى جديد بشكل مختلف.

وأضافت المصادر فى تصريحات، أنه تمت الاستعانة بأربعة شباب لمحاورة الرئيس، وهم، المذيعة الشابة إيمان الحصرى مذيعة برنامج "90 دقيقة"، وأحمد الطاهرى أحد شباب الإعلاميين، بجانب طالب فى الثانوية العامة، وفتاة كفيفة من المتفوقات.

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