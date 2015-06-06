فوائد لممارسة الرياضة خلال الصيف منها خفض الضغط وتحسين المزاج والإبداع

بعد بدء إجازة نهاية العام يلجأ الكثير من الأطفال والمراهقين، وحتى البالغين إلى ممارسة الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية، نظراً للإثارة والأجواء الرائعة التى تحيط بها وبسبب فوائدها العديدة.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية المثيرة، والتى يمكن جنيها سريعا عقب الاشتراك فى ممارسة التمارين والألعاب الرياضية، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى:

>1.تتعزز قدرة الشخص على الإبداع وابتكار الأفكار الجديدة بعد ممارسة تمارين الإيروبيك بنحو ساعتين.

2.يتحسن مزاج الإنسان سريعاً وبشكل ملحوظ عقب ممارسة الرياضة، بغض النظر عن نوع النشاط البدنى أو درجة شدته، وذلك حسب دراسة حديثة نشرت مؤخراً، وذلك بسبب زيادة مستويات الإندروفين التى يتم إفرازها بالجسم.

3.تساعد الرياضة فى تسريع التمثيل الغذائى أو عملية الأيض خلال دقائق قليلة عقب البدء فى ممارسة النشاط البدنى، وهو سيساهم فى حرق المزيد من السعرات الحرارية.

4.ستتحسن صحة جلدك وبشرتك عقب ممارسة الرياضة، حيث تزداد درجة حرارة الجسم، ويتعزز تدفق الدم إلى الجلد.

5.تساهم الرياضة سريعاً فى تعزيز الذاكرة وتحسين التركيز، وهو ما سيساهم فى الارتقاء بالقدرات العقلية للأشخاص، وخاصة الموظفين، حيث يتطور أداؤهم بشكل ملحوظ.

6.تساهم الأنشطة البدنية فى زيادة إنتاجية الموظفين داخل عملهم وستقل عدد الأيام التى يتغيبونها عن العمل.

7.تساهم جلسة واحدة من الأنشطة البدنية فى خفض الضغط الدموى لمدة تصل إلى 16 ساعة.