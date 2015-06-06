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لو عاوز تنام كويس إجرى والعب جولف ويوجا

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لو عاوز تنام كويس إجرى والعب جولف ويوجا لو عاوز تنام كويس إجرى والعب جولف ويوجا
كشفت دراسة طبية حديثة عن نتائج جديدة بشأن بعض الممارسات التى تساعد فى تعزيز القدرة على النوم خلال الليل، وتعزيز استفادة الإنسان من ساعات النوم التى يحصل عليها.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن ممارسة بعض الأنشطة الرياضية والبدنية مثل الجولف واليوجا والجرى وحتى القيام بتنسيق الأشجار ورعاية الحدائق يساهم فى تحسين جودة النوم وتعزيز استفادة الإنسان منه، وهو ما يساهم فى رفع وظائف الجسم بشكل عام .

وقام الباحثون بتقييم عدد كبير من الدراسات بلغ المشاركين فيها حوالى نصف مليون شخص بالغ، وقاموا بسؤال الشخص عن عدد الساعات التى كان ينامها، والرياضات والأنشطة البدنية التى يمارسها، وأكدت النتائج أن الرياضة بأنواعها المختلفة تساهم فى الحد من أعراض الأرق وتحسين جودة النوم.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس من شهر يونيو الجارى، وكما ستذاع خلال الاجتماع السنوى لجمعيات طب النوم الاحترافية، والذى سيعقد الأسبوع القادم بمدينة سياتل الأمريكية.

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