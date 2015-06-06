ما الذي يدفع إلى زيارة "بريجنز"؟

تقع "بريجنز" عاصمة "فورارلبرغ" في أقصى غرب دولة النمسا الاتحادية، على الضفّة الشرقية لبحيرة "كونستانس". وتشتهر بمهرجاناتها ومؤسّساتها الثقافية، كالمتاحف العالمية والمعارض الفنية.

من أشهر معالمها السياحيّة:

- بحيرة "كونستانس": تُعتبر "كونستانس" ثالث أكبر بحيرة في أوروبا. يُمكن بفضلها استكشاف البحيرة والمناطق المحيطة بها، فضلاً عن مناطق أخرى أبعد، لا سيما وادي "الراين". تقع المدينة نفسها على هضبة في قاعدة جبل "فاندر"، الذي يوفّر إطلالةً بانوراميةً على البحيرة. يخدم الميناء المزدحم العديد من القوارب السياحية والعبّارات، ويربط المدينة بالعديد من المعالم الأخرى.

- جبل "فاندر": يمكن الوصول إلى القمّة في رحلة تستغرق حوالي 6 دقائق على متن "التلفريك"، أو عبر ممرّ شديد الانحدار، لمدّة ساعتين؛ وذلك بهدف الاستمتاع بإطلالة بانورامية واضحة على بحيرة "كونستانس" ومدينة "بودينسي".

يُمكن زيارة محميّة الحيوانات البريّة في جبال الألب والتمتع بنزهة لمدة 30 دقيقة وسط المساحات الخضراء مع قطعان الماعز. في الشتاء، يُمكن للمتزلجين الاستمتاع بالتزلج على العديد من المنحدرات الرائعة!

- متحف "فورارلبرغ": تأسّس المتحف في سنة 1857 للحفاظ على التراث الثقافي الغني للدولة. يحتوي على العديد من المجموعات ذات الأهمية التاريخية والثقافية والفنية، التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا. تضمّ المجموعات النصب التذكارية الحجرية القديمة والاكتشافات الأثرية من الحجر والبرونز، فضلاً عن الآثار الرومانية من القرنين الأول والرابع. ويعرض المتحف أيضاً جانباً من الثقافة المحليّة القوطية، بما فيها الآلات الموسيقية، والأزياء، والحرف، والأسلحة، والنقود المعدنية، والمفروشات.

يفتح المتحف أبوابه من يومياً من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء، مقابل 10 دولارات أمريكيّة للبالغين و8 دولارات للأولاد.

- "كونسثاوس بريجنز": يعتبر "كونسثاوس بريجنز" واحداً من الهياكل الحديثة الأكثر جاذبيةً في المدينة. ويستضيف مجموعة واسعة من المعارض الدورية للفن الدولي المعاصر. كان افتتح في سنة 1997، وأصبح من المعالم الثقافية الأكثر أهمية في المدينة.

بالإضافة إلى المعارض الفنية، يستضيف مزيجاً انتقائياً من الفعاليات والبرامج التعليمية.

* أين تقيمين؟

- فندق "جيرمانيا": يبعد الفندق 300 متر من بحيرة "كونستانس"، و500 متر من وسط المدينة. ويوفّر مواقف مجانية للسيارات ومنطقة "سبا" مع "ساونا" فنلندية وحمّام بخار.

- فندق "ميسمر": يقع الفندق وسط المدينة على بعد 100 متر فقط من بحيرة "كونستانس"، وعلى بعد 5 دقائق سيراً على الأقدام من قاعة المهرجان. يُمكن للضيوف الاستمتاع بمأكولات" فورارلبرغ"، وبالمأكولات النمسوية والعالمية، بالإضافة إلى "بوفيه" إفطار يومي في مطعم "واينستوب".

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