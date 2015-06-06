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متحدث الكنيسة لـ”أونا”: مثيري الشغب في الكاتدرائية منهم 2 غير متزوجين

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متحدث الكنيسة لـ”أونا”: مثيري الشغب في الكاتدرائية منهم 2 غير متزوجين متحدث الكنيسة لـ”أونا”: مثيري الشغب في الكاتدرائية منهم 2 غير متزوجين

أرشيفية

أكد القس بولس حليم المتحدث الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية فى تصريح خاص لوكالة أونا أن الأربعة أفراد الذين إصطحبهم أمن الكاتدرائية بعد الشغب الذى أثاره البعض أثناء عظة البابا تواضروس الأربعاء الماضى، تكشف أن منهم شخصين غير متزوجين ، وتسائل حليم ماعلاقة هؤلاء الغير متزوجين بمتضررى الأحوال الشخصية الذين أحدثوا شغباً ؟، ولماذا لم يسمعوا للأساقفة الذين حاولوا تهدأتهم ولماذا قاموا بتعطيل العظة ؟

واستنكر القس حليم إيقاف عظة البابا ، متسائلاً :هل كل من لديه مشكلة يوقف عظة بابا الإسكندرية ؟

هذا وأوضح متحدث الكنيسة أن المجلس الإكليريكى الخاص بملف الأحوال الشخصية يعمل بدليل صدور بيان عن المجالس الإكليريكية وهذا يؤكد جهود الكنيسة، مؤكداً أنه لم نخالف الكتاب المقدس ولا نخالف ضمائرنا فى مسألة الزواج والطلاق.

كانت الكاتدرائية بالعباسية قد شهدت حدوث شغباً من قبل بعض الأفراد داخل صحن الكنيسة أثناء عظة البابا حيث رفضوا الحديث مع أى من الأساقفة أو سكرتارية البابا لتهدئة الموقف مما أدى إلى أن بعضا من شعب الكنيسة الموجود بالعظة غضب منهم وحاول البعض تهدئة الوضع وكاد الأمر يتطور لولا تدخل أمن الكاتدرائية، وغادر البابا تواضروس العظة أثناء هذه الأحداث.

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أونا