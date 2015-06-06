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إحباط تهريب “ترامادول” وأدوية بمليون جنيه بمطار القاهرة مع راكبين

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إحباط تهريب “ترامادول” وأدوية بمليون جنيه بمطار القاهرة مع راكبين إحباط تهريب “ترامادول” وأدوية بمليون جنيه بمطار القاهرة مع راكبين

بعض المضبوطات

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من الأدوية قدرت بما يزيد عن مليون جنيه. وضبط كمية من أقراص الترامادول المخدر مع راكبين مصريين، وتم تحرير محضر بالواقعتين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

صرح مصدر بالمطار أن مأموري الجمرك عمرو العميرى وشريف بركات إشتبها فى راكب مصري قادم من إيطاليا، وبتفتيشه بمعرفة أحمد سعد الدين، وبحضور رئيس القسم زكريا حسب الله، تبين إخفائه كمية من الأدوية داخل حقائبه قدرت قيمتها بما يزيد عن مليون جنيه ،وأمر مديرالإدارة أحمد العشري بتحرير محضر بالواقعة.

وأثناء قيام ركاب طائرة للطيران القادمة من فرانكفورت بإنهاء إجراءات وصولهم إرتاب مأموري الجمرك فى احد الركاب المصريين القادمين على الطائرة وبتفتيشه تبين إخفاؤه لكمية كبيرة من الأقراص المخدرة من الترامادول و التريمال المخدر داخل حقائبه و بين طيات ملابسه.

وأمر احمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بتحرير محضر جمركى بالواقعة و تحريز المضبوطات بوديعة الجمارك و عرض المتهم على النيابة.

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