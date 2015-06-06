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اجتماع تحضيرى لإنشاء شركة دمياط للتنمية السياحية

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اجتماع تحضيرى لإنشاء شركة دمياط للتنمية السياحية اجتماع تحضيرى لإنشاء شركة دمياط للتنمية السياحية
استضافت محافظة دمياط اجتماعا تحضيريا ضم مسئولى شركة أيادى ومندوب بنك الاستثمارالقومى، اليوم السبت، لمناقشة الإجراءات والشروط لإنشاء شركة دمياط للتنمية السياحية بحضور اللواء فايز شلتوت، سكرتير عام المحافظة، وأحمد خليل المدير المالى والإدارى للمحافظة.

ناقش الاجتماع إجراءات بدء تشغيل فندق اللسان، وتناول أهمية الموقع الجغرافى والسياحى النادر للفندق باعتبارها أرضاً مملوكة للمحافظة، وكذلك مبنى الفندق وتقدير قيمته كمساهمة فى رأس مال الشركة.

كما ناقش الاجتماع إيداع مبالغ تأسيس الشركة الاسمية والعينية والمرخص بها، وتم الاتفاق على أن يكون رأس مال الشركة المدفوع مليون جنيه والمصدر 10 ملايين والمرخص به 100 مليون.

وأشار أحمد خليل إلى أن تشغيل الفندق يحتاج اعتمادات مالية كبيرة للتشطيب والفرش والتشغيل ووافق السكرتير العام على طلب الشركة بتوفير مكان مناسب، ليكون مقراً للشركة تدير منه أعمالها بالمحافظة.

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