وفاة 5 مواطنين بحادث مروري مأساوي في أبوظبي

توفي خمسة مواطنين ، إثر حادث مروري مروع، وقع اليوم "السبت ، بمنطقة رزين في إمارة أبوظبي و أدى إلى احتراق احدى المركبات.

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغاً في العاشرة صباحاً ، عن وقوع الحادث بين مركبتين ذات دفع رباعي اصطدمتا وجهاً بوجه ، و فور تلقي البلاغ ، تحركت إلى الموقع الفرق الشرطية المعنية ، وباشرت عناصر الدفاع المدني بإطفاء الحريق في احدى المركبات في ما قامت الدوريات المرورية بتأمين الحركة المرورية بالموقع ، وماتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

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> وأعرب العقيد حمد ناصر البلوشي، مدير إدارة الطرق الخارجية في مديرية المرور والدوريات؛ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن أسفه البالغ لوقوع هذا الحادث المأساوي ،لافتاً إلى أهمية الالتزام بقانون وأنظمة المرور والانتباه أثناء القيادة وعدم تجاوز السرعة القصوى المحددة على الطرق، حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق، مشدداً على ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات ، تحسباً للحالات الطارئة وتجنباً لوقوع مثل هذه الحوادث.

وأضاف أن الأغلبية العظمى من الحوادث الجسيمة، والتي تؤدي إلى الوفيات والإصابات؛ تقع غالباً بسبب السرعة العالية بشكل عام، لافتاً إلى أن القيادة بسرعة زائدة وتهور تعرض قائد المركبة ومستخدمي الطرق للخطر وتتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وو حالة إرباك أثناء القيادة أو بعد حدوث الحادث.