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الأهلي ' الأزرق ' يواجه الإفريقي أمام 30 ألف مشجع

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الأهلي ' الأزرق ' يواجه الإفريقي أمام 30 ألف مشجع الأهلي ' الأزرق ' يواجه الإفريقي أمام 30 ألف مشجع

تقرر أن يرتدي الأهلي القميص البديل صاحب اللون الأزرق في مواجهة إياب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية أمام الإفريقي التونسي يوم الأحد.

وانتهى الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والإفريقي بحضور وائل جمعة مدير الكرة وماهر عبد العزيز إداري الفريق. واختار الفريق التونسي ارتداء قميصه الأحمر الأساسي. بينما يلعب المارد الأحمر بقميصه الأزرق.

وطلب سليم الرياحي رئيس مجلس إدارة النادي الإفريقي من الأمن السماح لحضور 60 ألف مشجع لكن طلبه قوبل بالرفض ووافق الأمن على 30 ألف مشجع فقط وفقا لصحيفة (التونسية).

واتفق الأهلي مع مسؤولي الإفريقي على كافة الترتيبات الخاصة بتأمين الفريق قبل وبعد المباراة. وتقرر دخول الجماهير المصرية بجواز السفر المصرية لحضور ومؤازرة النادي الأحمر.

وفاز الأهلي 2-1 في مباراة الذهاب ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية للعبور لمجموعات كأس الكونفدرالية البطولة التي يحمل لقبها.

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