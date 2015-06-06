صورة – فريق الأسبوع الـ33..جولة الهدافين

انتهت مباريات الجولة 33 من الدوري المصري بعد إقامة تسع مواجهات ويتبقى مباراة مؤجلة للأهلي أمام المصري بسبب المشاركة الإفريقية.

وافتتحت الجولة بمباراة الزمالك والجونة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، سدد الجونة 5 كرات على مرمى الشناوي الذي تصدى لها باستثناء هدف الجونة. وتألق من الزمالك علي جبر مدافع الفارس الأبيض واستطاع أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 36 رغم انه تسبب في الهدف الأول للجونة في الدقيقة 3.

وتألق سعد حسني مدافع الجونة في المباراة ذاتها ونجح في إيقاف خطورة مهاجمي الزمالك في العديد من الهجمات.

وواصل محمد طارق أبو العز ظهير أيمن حرس الحدود تألقه في الدوري واستطاع أن يساهم في فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدفين لإنبي وصيف الدوري.

واستطاع عمر النجدي لاعب وسط مصر للمقاصة أن يصبح نجم تشكيل فريق الأسبوع بعد أن صنع ثلاثة أهداف لفريقه وسجل هدفا في شباك بتروجيت.

وعاد أحمد تمساح للظهور بشكل جيد بعد فترة غاب فيها لاعب وسط الداخلية عن صورة فريق الأسبوع وحصل اللاعب على لقب رجل مباراة فريقه أمام وادي دجلة.

وقدم محمد فتحي لاعب وسط الإسماعيلي مباراة جيدة أمام المقاولون في مباراة تعادل فيها الدراويش أمام المقاولون. وتألق كريم نيدفيد لاعب الأهلي السابق المعار لفريق حرس الحدود في مباراة جمعت بين الأخير وإنبي وانتهت بنتيجة 4-2 كان للاعب الشاب هدفين منهم.

وسجل وائل فراج لاعب المقاصة هدفين لفريقه أمام بتروجيت واحدا منهما كان الأفضل في الجولة جاء بمقصية رائعة.

وتألق إستانلي أوهاويتشي مهاجم وادي دجلة أمام الداخلية وسجل هدفين لفريقة في مباراة انتهت بالتعادل 3-3.

وغرد محمد رجب مهاجم بتروجيت وحيدا أمام المقاصة وسجل "هاتريك" لكن أداء فريقه السيء لم يكلل مجهوده وخسر بنتيجة 6-3 من مصر للمقاصة.