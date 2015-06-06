أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبدع وتتألق في الغناء أغنية " إنت " -
أهداف مباراة شتوريل وبنفيكا فى إياب نصف نهائى كأس البرتغال 3/3 -
تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» -
فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس -
هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية -
«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي -
شاهد.. لاعب نابولي يسجل هدف تاريخي في شباك يوفنتوس -
مساء dmc -أهم تصريحات الرئيس السيسي في لقاؤه مع مجموعة من المسئولين السياسيين والعسكريين بمقر إقامته -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أورلاندو وليوبار ينتظران الزمالك في مجموعات الكونفدرالية .. والترجي يسبق الأهلي

Google+ Print
أورلاندو وليوبار ينتظران الزمالك في مجموعات الكونفدرالية .. والترجي يسبق الأهلي أورلاندو وليوبار ينتظران الزمالك في مجموعات الكونفدرالية .. والترجي يسبق الأهلي

تأهل أورلاندو بايرتس وليوبار إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد عبور كالوم الغيني وواري ولفز النيجيري في دور الـ16 الثاني يوم السبت لينتظرا الفائز من الزمالك وسانجا باليندي.

كما وصل الترجي إلى دور المجموعات لينتظر الفائز من الأهلي والإفريقي في المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك فريق سانجا باليندي يوم الأحد على ملعب بتروسبورت بعد خسارة الذهاب 1-0. بينما يحل الأهلي ضيفا على الإفريقي بطل تونس فائزا 2-1.

وفاز أورلاندو على كالوم 4-1 ليتأهل بنتيجة 6-1 إلى دور المجموعات.

وليوبار الكونجولي عبر واري ولفز بمجموع المباراتين 4-3 رغم خسارة الذهاب 3-1. بعد فوزه 3-0.

وأقيمت قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية في وقت سابق وحددت أطراف المتأهلين. وينتظر حسم باقي أضلاع المجموعة الثانية بمواجهتي الزمالك وسانجا .. والصفاقسي مع أسيك ميموزا.

الترجي

وفي إطار الدور ذاته بات الترجي أول الفرق التي وصلت لمجموعات كأس الكونفدرالية بعد تعادله 1-1 في الجولة الثانية أمام هارتس أوف أوك.

وتأهل الترجي مستفيدا بفوز الذهاب 4-0.

ويتحدد أضلاع المجموعة الأولى بعد مباريات الأهلي ضد الإفريقي والنجم الساحلي أمام الرجاء البيضاوي ولقاء فيتا كلوب بالملعب المالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع