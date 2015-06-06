أورلاندو وليوبار ينتظران الزمالك في مجموعات الكونفدرالية .. والترجي يسبق الأهلي

تأهل أورلاندو بايرتس وليوبار إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد عبور كالوم الغيني وواري ولفز النيجيري في دور الـ16 الثاني يوم السبت لينتظرا الفائز من الزمالك وسانجا باليندي.

كما وصل الترجي إلى دور المجموعات لينتظر الفائز من الأهلي والإفريقي في المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك فريق سانجا باليندي يوم الأحد على ملعب بتروسبورت بعد خسارة الذهاب 1-0. بينما يحل الأهلي ضيفا على الإفريقي بطل تونس فائزا 2-1.

وفاز أورلاندو على كالوم 4-1 ليتأهل بنتيجة 6-1 إلى دور المجموعات.

وليوبار الكونجولي عبر واري ولفز بمجموع المباراتين 4-3 رغم خسارة الذهاب 3-1. بعد فوزه 3-0.

وأقيمت قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية في وقت سابق وحددت أطراف المتأهلين. وينتظر حسم باقي أضلاع المجموعة الثانية بمواجهتي الزمالك وسانجا .. والصفاقسي مع أسيك ميموزا.

الترجي

وفي إطار الدور ذاته بات الترجي أول الفرق التي وصلت لمجموعات كأس الكونفدرالية بعد تعادله 1-1 في الجولة الثانية أمام هارتس أوف أوك.

وتأهل الترجي مستفيدا بفوز الذهاب 4-0.

ويتحدد أضلاع المجموعة الأولى بعد مباريات الأهلي ضد الإفريقي والنجم الساحلي أمام الرجاء البيضاوي ولقاء فيتا كلوب بالملعب المالي.