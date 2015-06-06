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محافظ الإسكندرية يقرر إنشاء مكاتب تموين متنقلة وشركتين للنقل والإعلانات

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محافظ الإسكندرية يقرر إنشاء مكاتب تموين متنقلة وشركتين للنقل والإعلانات محافظ الإسكندرية يقرر إنشاء مكاتب تموين متنقلة وشركتين للنقل والإعلانات
أصدر هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، سلسلة من القرارات لمواجهة مشكلات محافظة الإسكندرية ومنها تأسيس (الشركة المصرية للمونوريل ومشروعات النقل)، وتعد هذه الشركة المساهمة هى الأولى فى جمهورية العربية ويتم تأسيسها بالتنسيق مع هيئة سوق المال بتنفيذ وإدارة مشروع المونوريل بالإسكندرية .

ووجه المسيرى بأن يتم البدء فى تنفيذ الخط الخاص بمنطقة العجمى وبرج العرب، مشيرا إلى أن تأسيسها جاء بهدف إجراء عملية تفريغ السكانى من داخل المحافظة إلى ظهير الاسكندرية بمنطقة برج العرب .

كما أصدر هانى المسيرى محافظ الإسكندرية القرار رقم (821) لسنة 2015 بإنشاء وكالة إعلانية لمحافظة الإسكندرية عن النشاطات المختلفة ، وتمارس الاعلان لمصلحة الغير، مشيرا إلى أن إنشائها جاء بهدف تعظيم إيرادات الدولة وإقامة فرص عمل جيدة للشباب.

ومن المقرر أن يتم بدء تفعيل أعمال هذا المشروع للإعلانات غير المستغلة بطريق المحمودية وذلك للاستفادة من هذا المحور الذى يتم تطويره.

وشدد المسيرى على ضرورة توفير سيارات مُجَهَّزَة، متنقلة، لتكون بديلة للمكتب التموينى، مطالبًا حصر الأماكن المطلوب توفير مكتب تموين بها، لتحديد أماكن وضع السيارات.

جاء ذلك ردا على شكوى مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة بالإسكندرية، ومديرى الإدارات، والمكاتب التموينية بالإسكندرية، من قلة عدد المكاتب التموينية، وعدم توفر العمالة الكافية فى كل مكتب لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى سوء حال بعض المقرات والتى لا تصلح لأن تكون مكاتب تموينية، وغير مجهزة لاستقبال أعداد كبيرة من المواطنين، وطالب المسيرى مديرى المكاتب بتوفير أماكن للمقرات المتنقلة الجديدة .

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مصر 365

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