محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المؤتمر الأفريقى

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ للاطمئنان على سير العمل استعدادا لافتتاح المؤتمر الأفريقى للتكتلات الاقتصادية الثالث، بعد أيام بمشاركة 25 دولة، بالإضافة إلى مصر ، حيث قام بتفقد شارع السلام بكل خدماته المرورية والإرشادية.

وتفقد الكمائن الأمنية واطمأن على مستوى الخدمات بها ثم عقد مؤتمر تنسيقى بقاعة المؤتمرات الكبرى مع كافة المديريات والجهات الخدمية مثل الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه والحماية المدنية، ومندوب وزارة الخارجية ورئاسة المدينة واطمأن على كافة الاستعدادات والاحتياجات المطلوبة، كما زار غرف العمليات الخاصة بالمؤتمر ورحب بالضيوف من الدول الأفريقية المتواجدين للإعداد للمؤتمر.

وأمر بتوفير كافة السبل، التى من شأنها الإسهام فى نجاح المؤتمر مثلما حدث فى المؤتمر الاقتصادى العالمى ومؤتمر القمة العربى فى مارس الماضى، وفى نهاية جولته قام بتفقد كمين دهب والإنشاءات الجديدة والاستراحات والمظلات والكافتيريات والمسجد لخدمة المنطقة، وأنهى الجولة بتفقد قرية التراث البدوى فى مراحلها الإنشائية الأخيرة تمهيدًا لافتتاحها.



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اللواء خالد فودة وسالم صالح مدير هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ اثناء تفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ



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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووكيل وزارة الصحة والدكتور خالد ابوهاشم مدير مرافق الاسعاف



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محافظ جنوب سيناء واللواء مصطفى عابدين يتفقدان الخدمات المرورية والارشادية



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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقائد القوات المسلحة بقاعة المؤتمرات