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عندك حموضة.. كوب من العرقسوس البارد يخلصك من المشكلة

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عندك حموضة.. كوب من العرقسوس البارد يخلصك من المشكلة عندك حموضة.. كوب من العرقسوس البارد يخلصك من المشكلة
الحموضة أحد أكثر الأعراض المرضية إزعاجا، بحيث يشبهها مرضاها بـ"النار الموقدة" داخل فم المعدة، وهى من أكثر التشبيهات التى تلخص مشكلة الحموضة وتصف مدى ألمها وشعور الحرارة المنبعث من فم ومرىء ومعدة المريض، كما أنه يعانى من الكثير من الآلام، المصحوبة بالشعور بالحرقة الشديدة بالأمعاء، مع صعوبة تناول المريض بها لأى نوع من الطعام أو الشراب، حتى المياه.

الدكتورة سمر جميل أخصائية أمراض الباطنة أكدت على أن الحموضة مشكلة يعانى منها البعض، بشكل مؤقت، وهى مشكلة تحتاج لحل سريع لانعدام قدرة الشخص على تناول الطعام أو الشراب عند اصابته بها، وهذه الحرقة لها العديد من الأسباب، أهمها العادات الغذائية الخاطئة، كالنوم فور تناول الطعام، وقلة الحركة، وتناول الطعام الدسم والملئ بالدهون، وغيرها من الأسباب.

وهنا تنصح الدكتورة سمر بضرورة ان يتناول من يعانى من نوبات الحموضة المتكررة، كوب من العرقسوس البارد بعض الشىء- دون إفراط فى البرودة أو السخونة- مع الاهتمام بتناوله بهدوء وبرشفات متقطعة، فالعرقسوس يحتوى على مواد طبيعية تساعد على التئام المعدة، وتقليل نسب ثورة أحماضها التى تسبب الحرقة، كما تهدئ من الارتجاع، ولذا فالعرقسوس هو الحل الأمثل لمرضى الحموضة.

ولكن مرضى الضغط يمتنعون، هذا ما أكدت عليه أخصائية الباطنة، مؤكدة على أن مرضى ضغط الدم العال، لابد لهم من خيار آخر بديلا للعرقسوس فى حالة إصابتهم بالحموضة، لأنه يساعد على ارتفاع نسبة ضغط الدم، ويمكنهم الاستعاضة بالبابونج البارد.

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مصر 365