الداخلية: استشهاد أمين الشرطة جاء أثناء تعامله مع جسم غريب بالسنطة

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بان مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا مساء اليوم السبت بحدوث انفجار داخل مزرعة بكفر ميت حواى التابعة لمركز السنطة وهروب شخصين مصابين وثالث بواسطة سيارة ملاكى من موقع الانفجار .

وتابع مسئول مركز الإعلام الأمنى: انتلقت الأجهزة وقوات الحماية المدنية وبتمشيط المنطقة عثر بداخل المزرعة على أدوات ومواد لتصنيع العبوات الناسفة وبعض الأجسام الغريبة، مع سيارة نصف نقل خارج المزرعة، وأثناء تعامل أمين الشرطة محمود محمد الشافعى من قوة الحماية المدنية مع بعض الأجسام الغريبة انفجرت إحداها وأسفرت عن استشهاده ووتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وضبط مرتكبيه.

ننشر صورة شهيد الشرطة ضحية انفجارعبوة ناسفة بمصنع متفجرات الغربية

>