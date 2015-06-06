نظر محاكمة المتهم بقتل شيماء الصباغ غدًا

تستمع غدًا الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال الشهود بمحاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة اللواء دكتور حسن الدالي، وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية والعميد مجدي لويس والطبيب الشرعي عمر محمد السيد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان، وعمرو محمد فوزى صادق، بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل ويحيي أحمد وأحمد حسين وكيلي النيابة بسكرتارية أحمد فهمي.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى في القضية رقم 805 لسنه 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى، مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.

وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.