غدًا استكمال محاكمة مرسي و10 أخرين بتهمة التخابر

تستكمل غدًا الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى إتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصرعثمان و حسن السايس ، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد .

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين إتهامات عديدة، من بينها: إرتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والإقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والإشتراك فى إتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والإنضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.