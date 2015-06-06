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البحرية المصرية تستقبل وحدات روسية للمشاركة فى تدريب "جسر الصداقة 2015"

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وصلت عدد من الوحدات البحرية الروسية، قاعدة الإسكندرية البحرية، لمشاركة البحرية المصرية، فى تنفيذ أنشطة وفعاليات التدريب البحرى المشترك "جسر الصداقة 2015".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات التدريب، لعدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية، بنطاق البحر المتوسط، تأكيدًا لعلاقات التعاون الاستراتيجى، والعسكرى بين البلدين.

وكان فى استقبال القوات لدى وصولها الإسكندرية، اللواء بحرى أركان حرب أسامة ربيع، قائد القوات البحرية، والتقى الفريق فاليرى كوليكوف، قائد الأسطول الحربى للبحر الأسود والوفد المرافق له، وبحث الجانبان الأنشطة التى يتضمنها التدريب، وتبادل الهدايا التذكارية، تأكيدًا لعمق الروابط التاريخية بين البلدين.

وعقد قادة التشكيلات المنفذة للتدريب من الجانبين؛ المصرى، والروسى، مؤتمرًا صحفيا لإعلان فعاليات "جسر الصداقة"، الذى يشمل تخطيط وإدارة أعمال قتال بحرى هجومية، ودفاعية مشتركة، بالتنسيق بين الجانبين، بهدف توحيد المفاهيم القتالية، ونقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة، باستخدام أحدث التكتيكات البحرية، وأساليب القتال الحديثة، بمشاركة عدد من المدمرات، و"لنشات" الصواريخ، وعناصر من القوات الخاصة البحرية.

ويمثل التدريب البحرى المشترك "جسر الصداقة 2015" أحد أقوى وأكبر التدريبات المشتركة بين وروسيا، والذى يأتى فى ضوء المباحثات الثنائية رفيعة المستوى على صعيد التعاون العسكرى والأمنى، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، فى العديد من المجالات.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>- انطلاق مناورات "جسر الصداقة2015" العسكرية بين روسيا ومصر فى البحر المتوسط

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مصر 365

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