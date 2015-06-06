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بالصور.. مدير أمن الغربية يكتشف مواد ناسفة فى ثلاجة بمصنع المتفجرات

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وصل منذ قليل اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية إلى عزبة ميت حواى مركز السنطة لتفقد مصنع المتفجرات، وعثرت الأجهزة الأمنية على كميات كبيرة من العبوات الناسفة ومواد التصنيع ومواد شديدة الانفجار داخل ثلاجات لتبريدها خشية ارتفاع حرارتها والتى قد تتسبب فى انفجارها.

وكان المصنع قد انفجرت به عبوات ناسفة أسفرت عن استشهاد أمين شرطة وهروب الإرهابيين.

وعثر داخل المزرعة على أشلاء أدمية للإرهابيين وقام خبراء الأدلة الجنائية بالتحفظ عليها لعرضها على الطب الشرعى لتحليلها، وقرر مدير أمن الغربية تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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