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وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يشكلان لجنة لحصر تلفيات حريق أسيوط

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وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يشكلان لجنة لحصر تلفيات حريق أسيوط وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يشكلان لجنة لحصر تلفيات حريق أسيوط
قرر الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضى، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، برئاسة رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والمتابعة بوزارة الزراعة، واللواء إبراهيم حسين، رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، لتفقد آثار حريق أسيوط وحصر الخسائر.

وقال وزير الزراعة، إنه سيتم صرف تعويضات للمتضررين من الحريق فيما يخص تضرر الزراعات ونفوق الحيوانات والماشية الخاصة بهم، موجهاً رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ووكيل وزارة الزراعة بأسيوط بمتابعة الموقف وإرسال وإبلاغه أولا بأول.

وأكد الوزيران أنهما علما بهذا الأمر خلال طريقهما الى العاصمة الإيطالية روما لحضور المؤتمر العام لمنظمة الفاو، وعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتفقد الحادث وحصر الخسائر، لافتين إلى أنهم سيتابعون الموقف وأعمال اللجنة عن كثب خلال زيارتهما إلى روما.

وكان حريق هائل شب بعدد من المنازل بقرية القداديح التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، أدى إلى احتراق عدد من رؤءس الماشية والأغنام وبعض محتويات المنازل.

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مصر 365