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لجنة سد النهضة تجتمع فى القاهرة 17 و18 و19 الشهر الحالى

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لجنة سد النهضة تجتمع فى القاهرة 17 و18 و19 الشهر الحالى لجنة سد النهضة تجتمع فى القاهرة 17 و18 و19 الشهر الحالى
أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، عن تأجيل الاجتماع الخاص بين والسودان وأثيوبيا لمناقشة العرض الفنى للمكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى من 11 و 12 يونيه الحالى إلى 17 و18 و19 من نفس الشهر، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع العقد خلال الاجتماع.

وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم، أن الاجتماعات تستهدف ما تم الاتفاق عليه بين رؤساء الدول الثلاثة فى وثيقة المبادئ، التى تم توقيعها فى السودان مؤخرا، مشيرا إلى أن الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا تقوم بدراسة العرض الفنى للمكتب الاستشارى العالمى لسد النهضة وتقييمه على حدة، تمهيدًا لمناقشته فى اجتماعهم المقرر فى القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن العرض الفنى، الذى أعده المكتبان الاستشاريان الدوليان "الفرنسى والهولندى" لسد النهضة وبحث تأثيره على دول المصب يتضمن تفاصيل خطة وأسلوب العمل، حيث يتضمن العرض الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد وفقا للتصميمات الهندسية، التى كان قد وضعها خبراء إثيوبيون، والخلاف حول السعة التخزينية للسد إلى 74 مليارمتر مكعب واعترضت عليها مصر والسودان.

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مصر 365

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