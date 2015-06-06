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الائتلاف السورى: الحكومة العراقية تدعم ميليشيات طائفية مساندة للأسد

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الائتلاف السورى: الحكومة العراقية تدعم ميليشيات طائفية مساندة للأسد الائتلاف السورى: الحكومة العراقية تدعم ميليشيات طائفية مساندة للأسد
دان نائب رئيس الائتلاف السورى المعارض، مصطفى أوسو، ما وصفه بـ"الحملة التى تهدف إلى جمع الأموال فى بعض المحافظات العراقية؛ لدعم الميليشيات الطائفية التى تساند نظام الأسد فى قمع الثورة السورية"، مؤكدا أن العراقية لا تزال مستمرة فى تدخلها السافر فى سوريا عبر ميليشياتها الداعمة للأسد.

واعتبر أوسو، فى بيان صحفى، إن موافقة حكومة حيدر العبادى على الحملة، والتى جاءت تحت اسم "سورية والعراق جبهة واحدة"، والتى تهدف إلى جمع 10 مليون دولار لمساندة الميليشيات الطائفية، التى تقاتل الشعب السورى إلى جانب النظام الأسدى، بالأمر اللا مقبول وغير الأخلاقى، ويسىء إلى علاقة الشعبين الشقيقين فى كل من سورية والعراق.

واستهجن أوسو موقف محمد الزبيدى القيادى فى حزب الفضيلة العراقى، الذى صرح لوسائل الإعلام بأن هناك أكثر من 9 آلاف مقاتل عراقى فى سورية يقاتلون إلى جانب نظام الأسد، والذى وصفه الزبيدى بـ"النظام الشرعى وعليهم دعمه" حسب قوله.

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