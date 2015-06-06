الجبورى: الأولوية فى العراق للتخلص من تنظيم (داعش) الإرهابى

نبه رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى إلى أن الأولوية فى العراق هى التخلص من تنظيم داعش الإرهابى الذى تسبب فى العديد من الكوارث فى العديد من بلدان العالم.. مطالبا الاتحاد الأوروبى بدعم العراق من أجل هزيمة داعش.

وذكر بيان للمكتب الاعلامى لرئيس مجلس النواب العراقى أن الجبورى اختتم زيارته للعاصمة البلجيكية (بروكسل) بلقاء الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الاوروبية فيدريكا موجرينى بمقر الاتحاد الأوروبى .

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والإنسانية فى العراق، فى ظل مواجهته للإرهاب وسبل دحر تنظيم داعش، ومناقشة الأزمة الإنسانية الناتجة عن ذلك وسبل تخفيف معاناة النازحين والمهجرين عن المناطق التى سيطر عليها التنظيم بالعراق.

من جانبها، دعت موجرينى إلى أن تكون الحرب ضد المجموعات الإرهابية حربا ثقافية، وقالت: إن البعض من شباب العالم بدأ ينخرط مع هذه المجموعات، ولابد من حلول جوهرية إضافة للمواجهات العسكرية المسلحة، وأن أوروبا لابد أن تواصل تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وكان رئيس مجلس النواب تمكن من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبى على نداء الاستغاثة الانسانى لدعم نازحى العراق من خلال مساعدات بقيمة قرابة 500 مليون دولار من دول الاتحاد الاوربى تخصص لتغطية الدعم الاساسى الضرورى لإنقاذ النازحين للأشهر الستة المقبلة عن طريق الأمم المتحدة.