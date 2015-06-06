دورة تدريبية لتفعيل مشاركة المرأة بالأحزاب السياسية بأسوان

تختتم اليوم فعاليات الدورة التدريبية التى ينظمها المعهد المصرى الديمقراطى بمحافظة أسوان ضمن تنفيذ مشروع ” تفعيل وتدعيم وجود المرأة فى الأحزاب المصرية” والذى يهدف إلى تفعيل دور المرأة فى المشاركة السياسية وتفعيل تواجدها بالأحزاب والحركات، مع تفعيل لجان المرأة الموجودة بالفعل فى الأحزاب أو إنشائها لو لم تكن موجودة وخلق كوارد نسائية بصفة مستمرة داخل الأحزاب لتكون كفء لخوض الأنتخابات ودعمها ونقل الخبرات التى اكتسبوها لاعضاء تلك اللجان المنشأة حديثاً.

يشارك فى التدريب 25 فتاة وسيدة من محافظة أسوان ويقام بالاتحاد الإقليميى للجمعيات الأهلية والمشاركات من أحزاب حماة الوطن والدستور والمصريين الأحرار وبعض الجمعيات الأهلية ، ويدرب السيدات مدربين من المعهد المصرى الديمقراطى بالقاهرة هم إسلام المراغي ونسرين الدميري ، فيما سيقوم بتسليم شهادات التكريم للمشاركات المهندس حسام الدين على رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى الديمقراطى.

ومن ناحيتها قالت سمر طارق منفذة المشروع بأسوان إن أهداف المشروع هى خلق أو تحسين كفاءة وأداء لجان المراة داخل الأحزاب المختلفة بما يضمن دعم تلك الكيانات والأحزاب لمشاركة إيجابية وتطوير قدراتها ومهارتها داخل الحزب، مع تشجيع النساء على خوض الانتخابات كمرشحات وإعطائهن المهارات الأساسية اللازمة لذلك من خلال المرأة فى الأحزاب، وضمان دعم الأحزاب مادياً للمرشحات.