اجتماعًا وزاريًا لتطوير عيون موسى بالسويس‎

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت اجتماعًا وزاريًا بمقر المجلس لمناقشة تطوير منطقة عيون موسى مع اللواء العربي السروي محافظ السويس بحضور الدكتور ممدوح الدماطي وزير الأثار والمهندس خالد رامي وزير السياحة والسيد سراج سعد رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية في وجود المكتب الاستشاري المكلف باعمال التطوير.

وأشار بيان صادر من ديوان عام المحافظة أن الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار قدم تقريرا شاملا عن اعمال ترميم الابار التاريخية التي تم الانتهاء منها.

وقدم المكتب الاستشاري المكلف باعمال التطوير الرؤية المعمارية والتي تم أعتمادها بواسطة رئيس الوزراء وتم الاتفاق علي اسناد كافة الاعمال فورا الي شركة متخصصة في مجال الفندقة السياحية علي ان تقدم الشركة برنامج زمنيا لأعمال التنفيذ ويتم عرضه أسبوعياً.

وتم التفاق علي انشاء مركز للزائرين يحتوي علي بازارات للمشغولات البدوية وكافيتريا على مستوي يليق بتاريخ المنطقة وبرجولات و دورات مياه وممرات داخل المزار ، مع أنارة المنطقة بالكامل بالطاقة الشمسية حتى يمكن استخدام المزار ليلا .