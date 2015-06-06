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وصول وحدات بحرية روسية إلى الإسكندرية للمشاركة فى التدريب البحرى المشترك “جسر الصداقة”

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أحد الوحدات البحرية

أحد الوحدات البحرية

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية عدد من الوحدات البحرية الروسية لمشاركة البحرية المصرية تنفيذ أنشطة وفعاليات التدريب البحرى المشترك ” جسر الصداقة 2015″، والذي يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية المصرية بنطاق البحر المتوسط، وذلك تأكيدًا لعلاقات التعاون الاستراتيجي والعسكري بين وروسيا.

وكان في استقبال القوات لدى وصولها للإسكندرية اللواء بحري “أح / أسامة ربيع” قائد القوات البحرية، حيث التقى الفريق فاليري كوليكوف قائد الأسطول الحربي للبحر الأسود والوفد المرافق له وبحث الجانبان الأنشطة التى يتضمنها التدريب، وتبادلا الهدايا التذكارية تأكيدًا لعمق الروابط التاريخية بين البلدين.

وعقد قادة التشكيلات المنفذة للتدريب من الجانبين المصرى والروسي مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات “جسر الصداقة ” ، الذى يشمل تخطيط وإدارة أعمال قتال بحرى هجومية ودفاعية مشتركة بالتنسيق بين الجانبين، بهدف توحيد المفاهيم القتالية ونقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة باستخدام أحدث التكتيكات البحرية وأساليب القتال الحديثة، وذلك بمشاركة عدد من المدمرات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية.

ويمثل التدريب البحرى المشترك ” جسر الصداقة 2015 ” أحد أقوى وأكبر التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا ، والذي يأتي في ضوء المباحثات الثنائية رفيعة المستوى على صعيد التعاون العسكرى والأمنى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

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