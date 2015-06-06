براءة 6 وحبس 12 إخواني سنتين بقضايا التحريض على العنف بالسويس

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى عصر اليوم، السبت، برئاسة المستشار ممدوح محمود عمر وبعضوية المستشار هشام فؤاد عطية، عضو اليمين والمستشار إسماعيل على إسماعيل، عضو اليسار وسكرتارية جمال محمد أحمد ومحمد سليمان، بالحكم ببراءة 6 والحكم على 12 آخرين بالحبس سنتين بإحدى القضايا المتهمين فيها بالتحريض على العنف.

تعود أحداث القضية المقيدة تحت رقم 1501 جنايات الأربعين 2014، والمتهم فيها 18 متهما 14 محبوسًا و 4 هاربين إلى 27 ديسمبر 2013، والتى شهدت أحداث فوضى بالأربعين وقتل “غريب . م”.

يذكر أن الحاصلين على البراءة هم “حسام الدين . أ” و “على . ى” و “أحمد . ر ” و”يسرى . ع ” و”عادل . ص ” و”محمود . أ”، وأمرت هيئة المحكمة إخلاء سبيلهم إذا لم يكونوا مطلوبين فى قضايا أخرى.