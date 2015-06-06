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​​وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يشكل​ا​ن لجنة لتف​ق​د حريق أسيوط وحصر التلفيات

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​​وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يشكل​ا​ن لجنة لتف​ق​د حريق أسيوط وحصر التلفيات ​​وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يشكل​ا​ن لجنة لتف​ق​د حريق أسيوط وحصر التلفيات

أرشيفية

قرر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين برئاسة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واللواء ابراهيم حسين رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية لتفقد آثار حريق أسيوط وحصر الخسائر.

وقال وزير الزراعة أنه سيتم صرف تعويضات للمتضررين من الحريق فيما يخص تضرر الزراعات ونفوق الحيوانات والماشية الخاصة بهم، موجهاً رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ووكيل وزارة الزراعة بأسيوط بمتابعة الموقف وإرسال وإبلاغه أول بأول.

وأكد الوزيران أنهما علما بهذا الأمر خلال طريقهما الى العاصمة الإيطالية روما لحضور المؤتمر العام لمنظمة الفاو، وعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتفقد الحادث وحصر الخسائر، لافتين أنهم سيتابعون الموقف وأعمال اللجنة عن كثب خلال زيارتهما الى روما.

وكان حريق هائل شب بعدد من المنازل بقرية القداديح التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، أدي الى إحتراق عدد من رؤوس الماشية والأغنام وبعض محتويات المنازل.​

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