بالصور.. مدير أمن السويس يتفقد خدمات تأمين امتحانات الثانوية العامة

تفقد مدير أمن السويس اليوم، اللجان التى ستشهد امتحانات شهادة الثانوية العامة غدا الأحد ومتابعة وجود الخدامات الامنية وانتشار القوات داخل وخارج اللجان. وحرص اللواء طارق الجزار على مصافحة المجندين والحديث مع الضباط والاستماع لطرق انتشار القوات وتأمين اللجان سواء من الداخل والخارج ومحيط كل لجنة وطرق التعامل مع اى خروج عن النص بالتعاون مع رؤساء اللجان.

كان حذر عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس طلاب الثانوية العامة قبل ساعات من الامتحان من الدخول إلى اللجان بأجهزة المحمول إلى تشديد الوزارة على حظر دخول أجهزة المحمول إلى محيط سور اللجنة، مانحة رئيس اللجنة صلاحية تطبيق القرار 500 500 لسنة 2014 الخاص بالحرمان من الامتحان وإلغاؤه بلا تردد،

وأكد وحيد أنه لا تهاون مع مرتكبى حالات الغش على الطالب الذى يتمكن من الدخول بتليفونه المحمول إلى لجنته دون اكتشافه من قبل لجنة الأمن المتواجدة عند الباب الرئيسى للجنة. وأضاف فى كلمة إلى أولياء الأمور فى بيان إعلامى، مناشداً الجميع توجيه النصح لأبنائهم قبل توجههم إلى لجان الامتحانات بعدم حمل التليفون المحمول والالتزام بتعليمات اللجنة والانشغال فقط بأداء الامتحان بحصاد تحصيله الدراسى على مدار العام وليس بخيانة الأمانة باللجوء إلى الغش بمختلف أنواعه متمنياً لكل الطلاب النجاح شاكراً أولياء الأمور تعاونهم.