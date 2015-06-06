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بالصور.. وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يلتقيان مدير “الفاو” بروما

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بالصور.. وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يلتقيان مدير “الفاو” بروما بالصور.. وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يلتقيان مدير “الفاو” بروما

أثناء لقاء الوزيران بمدير الفاو

إلتقي الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، عقب إنتخابه لفترة جديدة، حيث نقلا الوزيران تحية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية للمدير العام والمشاركين في المؤتمر.

وأكد هلال أن اللقاء تطرق لمناقشة عدداً من الموضوعات الخاصة بتعزيز سبل التعاون الزراعي بين والمنظمة، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون الفني في مجال إستصلاح المليون فدان، وأهمية توفير المساعدات الفنية من قبل الفاو، والتعاون الفني في مجالات المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والأرز والذرة والتركيز على أهمية الري وإدارة المياه.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم مناقشة زيادة التعاون التقني في مجال المياه الجوفية، ودور الوزارة في تطبيق إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، والتي تركز على تطوير الري الحقلي وربط المزارع الى الأسواق وتحسين نظام الإرشاد والبحوث وتبني مفهوم نظام الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل مثل الأرز والقمح والذرة والقطن.

وتابع هلال أن “الفاو” تمتلك خبرة كبيرة في تدوين المعلومات وتحديثها بإنتظام فيما يخص الأسواق الزراعية والأسعار والتجارة، بالإضافة الى توقعات عن المحاصيل وحالة الأغذية خاصة النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر، لافتاً أن مصر في حاجة الى خبرة المنظمة في هذه المجالات وتخصيص موازنات لها بالتحديد.

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