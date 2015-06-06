انتبه.. الاكتئاب وتساقط الشعر من الآثار السلبية لمشتقات فيتامين (أ)

مشتقات فيتامين (أ) تعد من أقوى العلاجات التى شاع استخدامها فى السنوات الأخيرة كعلاج فعال لجب الشباب وبثور البشرة شديدة الدهنية، والتى لا تستجيب للعلاجات التقليدية.

ولكن على الرغم من قدرة هذا العلاج على تحقيق نتائج جيدة فى القضاء على بثور البشرة، إلا أن استخدامها يجب أن يخضع للإشراف الطبى الدقيق، نظرا للنتائج السلبية التى قد يتعرض لها المريض.. ومنها ما توضحه هديل جهاد، أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر قائلة:

جفاف البشرة وتشققها وكذا تساقط الشعر، من أكثر الأعراض شيوعا بين مستخدمى أقراص مشتقات فيتامين (أ)، وتلك الأعراض يمكن السيطرة عليها من خلال استخدام مرطبات البشرة، والاهتمام بتناول بعض الفيتامينات التعويضية لتقوية بصلية الشعر، والحد من تساقطها.

إلا أن هناك بعض الأعراض الأقل شيوعا، وأكثر خطورة على الصحة، ويأتى على رأسها، كما توضح هديل، الأعراض النفسية كالاكتئاب والأعراض الصحية كارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

ولذا يجب على الطبيب أن يستعلم عن التاريخ المرضى للمريض، قبل وصف هذا العلاج، كما يجب أن يخضع المريض لعدد من الفحوصات الشاملة، كتحليل الدم وفحص وظائف الكبد والكلى.

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