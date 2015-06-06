تعرف على الخطوات الصحية لرش المنزل ضد حشرات الصيف

فى فصل الصيف تزداد كميات الحشرات فى المنازل، وتقوم العديد من السيدات برش المبيدات الحشرية بشكل يومى للتخلص من الحشرات، ولكن ما خطورة هذه المبيدات الحشرية على صحة الإنسان؟

يجيب عن هذا الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن استخدام المبيدات الحشرية بكثرة يتسبب فى العديد من المضاعفات على صحة الإنسان، وخاصة الجلد.

ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هناك العديد من الدراسات التى أكدت أن المبيدات تتسبب فى الإصابة بحساسية فى الجلد بأشكال مختلفة.

ويضيف استشارى الأمراض الجلدية، أن الدراسات أظهرت أن المبيدات تصيب بالحساسية بأشكال ودرجات مختلفة كصورة بقع أو مساحات حمراء مختلفة يصاحبها احساس بالحرقان ورغبة شديدة فى الحكة وفى حالات أخرى ظهرت حالات ارتكاريا فى عدة أجزاء بالجسم وعند البعض أدت إلى تورم الشفاه كما تلاحظ إصابة البعض بالتهاب فى الجفون والعين وحول الفم والحلق ونوبات كحة نتيجة الإصابة بحساسية فى الصدر.

وأخير ينصح استشارى الأمراض الجلدية بضرورة تجنب الإفراط فى استعمال تلك المبيدات خاصة مع وجود الأطفال، وعند الضرورة يمكنك إخلاء المنزل لوقت محدد ووضع ماسك قطن يمكن صناعته يدوياً فى المنزل وارتداء ملابس تغطى الجسم بالكامل لمن يقوم بالرش ثم يترك المكان لعدة ساعات مع التهوية الجيدة قبل استعماله وفى جميع الأحوال يفضل وجود سلك على النوافذ، والتخلص من الذباب عن طريق استخدام المضرب البلاستيك تجنبا لاستخدام تلك الكيماويات التى قد يكون لها آثار أكثر خطورة على المدى البعيد.