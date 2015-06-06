أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبدع وتتألق في الغناء أغنية " إنت " -
أهداف مباراة شتوريل وبنفيكا فى إياب نصف نهائى كأس البرتغال 3/3 -
تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» -
فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس -
هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية -
«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي -
شاهد.. لاعب نابولي يسجل هدف تاريخي في شباك يوفنتوس -
مساء dmc -أهم تصريحات الرئيس السيسي في لقاؤه مع مجموعة من المسئولين السياسيين والعسكريين بمقر إقامته -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

عايزة تخلفى؟.. منشطات طبيعية للمبايض وتنظيم الدورة الشهرية

Google+ Print
عايزة تخلفى؟.. منشطات طبيعية للمبايض وتنظيم الدورة الشهرية عايزة تخلفى؟.. منشطات طبيعية للمبايض وتنظيم الدورة الشهرية
كل سيدة تسعى لتصبح "أم" دون تردد، والطرق والوصفات الطبيعية طالما احتلت مكانة أفضل من الأدوية والعقاقير الطبية، ولذا تنصح الدكتورة زينب محمد أخصائية أمراض النساء والتوليد بضرورة أن تسعى كل امرأة راغبة فى الحمل لاختيار طعامها ومشروباتها اليومية التى تساعدها على الوصول إلى حلمها.

وأكدت الدكتورة زينب على أن بعض المشروبات الطبيعية تحتل مكانة كبيرة فى قدرتها على تنظيم هرمونات المرأة، وتنشيط التبويض، وبالتالى تنشيط المبايض بشكل كبير، وبنسب عالية، ولكن لابد أولا من الفحص والتأكد من عدم وجود عوائق تمنع الحمل وتحتاج لتدخل طبى.

وتابعت أخصائية النساء حديئها مؤكدة على أهمية إلى البردقوش وشرب كوب منه كل يومين، فهو مفيد ومنشط عام للجسم والهرمونات والتبويض لدى المرأة، إضافة لمشروبات التنشيط الجنسى كالينسون العسل النحل، والحلبة الحصى أو الحضراء على حيب ما تفضلها المرأة، كما أن تناول الفواكة الصحية الطازجة يمد الجسم بفيتامينات هامة للحمل، كما تحتل العصائر الطبيعية مكانة كبيرة فى تحفيزها للحمل وتنظيمها لهرمونات المرأة، كما على المرأة الاهتمام بإضافة العسل لكل تلك المشروبات، مع المريمية، ومشروب مغلى القرفة الأعواد أو البودرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365