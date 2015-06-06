عايزة تخلفى؟.. منشطات طبيعية للمبايض وتنظيم الدورة الشهرية

كل سيدة تسعى لتصبح "أم" دون تردد، والطرق والوصفات الطبيعية طالما احتلت مكانة أفضل من الأدوية والعقاقير الطبية، ولذا تنصح الدكتورة زينب محمد أخصائية أمراض النساء والتوليد بضرورة أن تسعى كل امرأة راغبة فى الحمل لاختيار طعامها ومشروباتها اليومية التى تساعدها على الوصول إلى حلمها.

وأكدت الدكتورة زينب على أن بعض المشروبات الطبيعية تحتل مكانة كبيرة فى قدرتها على تنظيم هرمونات المرأة، وتنشيط التبويض، وبالتالى تنشيط المبايض بشكل كبير، وبنسب عالية، ولكن لابد أولا من الفحص والتأكد من عدم وجود عوائق تمنع الحمل وتحتاج لتدخل طبى.

وتابعت أخصائية النساء حديئها مؤكدة على أهمية إلى البردقوش وشرب كوب منه كل يومين، فهو مفيد ومنشط عام للجسم والهرمونات والتبويض لدى المرأة، إضافة لمشروبات التنشيط الجنسى كالينسون العسل النحل، والحلبة الحصى أو الحضراء على حيب ما تفضلها المرأة، كما أن تناول الفواكة الصحية الطازجة يمد الجسم بفيتامينات هامة للحمل، كما تحتل العصائر الطبيعية مكانة كبيرة فى تحفيزها للحمل وتنظيمها لهرمونات المرأة، كما على المرأة الاهتمام بإضافة العسل لكل تلك المشروبات، مع المريمية، ومشروب مغلى القرفة الأعواد أو البودرة.