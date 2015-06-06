متعومش بطنك.. شوية ميه وسط الأكل تنشط المعدة وتسهل الإخراج

البعض يخاف من تناول المياه أثناء تناول الطعام، وبالفعل الكثير من المياه أثناء الطعام قد يتسبب فى أضرار كثيرة، منها عسر الهضم، وصعوبة هضم الطعام، إضافة إلى بروز البطن والكرش، إلا أن البعض يجهل فوائد القليل من المياه أثناء تناول الطعام.

وأوضحت الدكتورة نيفين رضا، أخصائى أمراض الباطنة، أن الاعتدال مفيد، خاصة فى الطعام والشراب، ولذا لابد من الاهتمام بضبط معدلات شرب المياه أثناء تناول الطعام، ولذا فالقليل منها مفيد للغاية، فهو يساعد على هضم أفضل للطعام من خلال تحفيز أحماض المعدة والمعدة ذاتها على الهضم، كما أن شرب كميات بسيطة يسهل من ابتلاع الطعام وراحة الأمعاء.

ورشفات الماء القليلة أثناء تناول الطعام، والتى لا يجب أن تتخطى النصف كوب، تؤكد الدكتورة نيفين أنها سبب فى تنظيم الإخراج بفضل تنظيم الهضم، كما أنها تقى من السمنة على عكس اعتقاد البعض، وعلى عكس ما تتسبب فيه شرب كميات كبيرة من المياه أثناء تناول الطعام.

ونصحت أخصائية أمراض الباطنة برشفة ماء أثناء تناول الطعام، حتى تتحسن عوامل الهضم وتذوق الطعام جيدًا.