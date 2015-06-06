الرئيس اليمنى يعين محافظا للضالع وقائدا للواء الجيش المتمركز بها

أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى المقيم فى الرياض اليوم السبت قرارين بتعيين فضل حسن الجعدى محافظا لمحافظة الضالع الجنوبية والعميد على مقبل صالح قائدا للواء 33 مدرع المتمركز فى الضالع .

وذكرت وكالة الانباء اليمنية التابعة للحكومة أن القرار الثانى تضمن ترقية مقبل إلى رتبة لواء، وكانت المقاومة الشعبية فى الضالع قد تمكنت من طرد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق من المحافظة فقام الحوثيون بنعزيز قواتهم وهاجموا المحافظة فى محاولة لإعادة السيطرة عليها إلا إنهم فشلوا حتى الآن وهرب العميد عبد الله ضبعان الموالى للرئيس السابق قبل سقوط اللواء فى أيدى المقاومة .

ويتمركز اللواء 33 مدرع فى محافظة الضالع وكان قبل ذلك فى محافظة تعز قبل ثورة 2011 ويتهم العميد ضبعان بارتكاب جرائم ضد الانسانية فى حق مواطنى تعز إبان الثورة .

وتفرض ميليشيات الحوثيين الآن حصارا خانقا على مدنية الضالع وأغلقت بشكل كامل كافة المداخل المؤدية إلى الضالع من جهة قعطبة ومدنية إب ومنعت وصادرت المواد الغذائية من الدخول إلى المدينة وأجبرت 16 قاطرة تحمل مواد إغاثية وإنسانية تابعة لمنظمة الأغذية العالمية على العودة الى مدينة دمت بعد أن كانت فى طريقها إلى الضالع .

واستمر الحوثيون طوال أمس فى قصف مدينة الضالع فى محاولة لاقتحامها ونزح السكان إلى مناطق أخرى إثر القصف العشوائى الذى طال منازلهم.