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مستشفى الخارجة: بدء تنفيذ البرنامج القومى لروماتيزم القلب بالوادى الجديد

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مستشفى الخارجة: بدء تنفيذ البرنامج القومى لروماتيزم القلب بالوادى الجديد مستشفى الخارجة: بدء تنفيذ البرنامج القومى لروماتيزم القلب بالوادى الجديد
قال الدكتور مؤمن معاذ، رئيس قسم القلب بمستشفى الخارجة العام، واستشارى أمراض القلب بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى، اليوم السبت، إنه سيتم تنفيذ البرنامج القومى لروماتيزم القلب بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حيث تم عمل عيادة خاصة بالمشروع بمقر مستشفى الخارجة العام، تمهيدًا لبدء تنفيذ البرنامج.

وأضاف معاذ أن برنامج روماتيزم القلب يتم تنفيذه تحت إشراف الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، ومساعده الدكتور هشام عطا والدكتور علاء الغمراوى، مدير البرنامج بالوزارة، بالاشتراك مع الدكتورة سيدة مشرف وكيل الوزارة بالوادى الجديد؛ حيث تم عقد اجتماع متخصص بمديرية الشئون الصحية لبحث آليات تنفيذ البرنامج وتحديد الخدمات، التى سيقدمها والجهات ذات الاختصاص، التى ستقوم بالتنفيذ.

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